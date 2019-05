Quindici dee sfilano in passerella: "Il cancro si sconfigge"

CREMONA (3 maggio 2019) - Capita, a volte, che le idee migliori vengano sotto la doccia. Nicoletta ha pensato alle stelle, «alla loro importanza nella nostra vita, da quando nasciamo a quando dobbiamo ricordare qualcuno». E «a tutte le emozioni che ci regalano: la ninna nanna (‘Stella stellina...’), il gioco in cortile da bambine (‘Un, due , tre... stella!), la stella che ha guidato qualcuno, la Stella Cometa. Poi, cresci, ti innamori e aspetti il 10 di agosto, la notte di San Lorenzo, cresci ancora e guardi quelle che brillano di più: sono quelle che ti ricordano qualcuno». È nata, così, una notte speciale: ‘Passi da dea... donne per MEDeA. La notte delle stelle’. Riflettori puntati, sabato 4 maggio, alla Centrale del Latte. Qui, grazie a Nicoletta Mezzadri, Patrizia Lombardi e Anna Garavelli, anime dell’evento, tornano a sfilare le dee per MEDeA: quindici meravigliose modelle, donne dai 28 ai 55 anni che hanno vinto la lotta contro il cancro o che la stanno ancora combattendo. Con un messaggio forte, anzi due. Intanto, «l’importanza della prevenzione, ma vogliamo dare anche un messaggio positivo: ‘Le donne che hanno avuto un percorso oncologico, tornano più belle, più pimpanti e più forti di prima’. Il messaggio positivo è : ‘Si guarisce’. Questa è una serata di festa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO