Agropolis, venerdì 10 torna il 'Giro in città in carrozzina'

CREMONA (3 maggio 2019) - La Cooperativa Sociale Onlus Agropolis Cremona in collaborazione con il Comune di Cremona organizza l’evento “Cremona senza ostacoli – giro in città in carrozzina” nell’ambito della manifestazione “DiVersamente uguali” che si svolgerà a Cremona dal 9 al 12 maggio.

DiVersamente Uguali, giunta ormai all'undicesima edizione, ha un significato straordinario per la città. Coniuga infatti sport a cultura, valore educativo e sociale a rigenerazione urbana e riappropriazione degli spazi e promuove i diritti delle persone con disabilità a condurre una vita normale anche attraverso la pratica sportiva.

Questa manifestazione, unica in Italia, ha lo scopo di invogliare i ragazzi e le ragazze disabili a praticare lo sport, presentando le varie possibilità ed orientandoli verso la scelta più adatta a loro. Sport come valenza sociale, come cultura, come aggregazione….

Venerdì 10 maggio 2019 è previsto il “Giro in città in carrozzina”, con partenza alle ore 10 da piazza S. Agata (corso Garibaldi) e arrivo alle ore 11 circa al Teatro Ponchielli, volto a sensibilizzare la comunità cremonese nei confronti della disabilità: normodotati e disabili insieme percorreranno un itinerario in città, tra ostacoli e non, per verificare i reali disagi che quotidianamente limitano la mobilità delle persone disabili.

