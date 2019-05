Spara dal balcone con la carabina ad aria compressa, nei guai per procurato allarme

CREMONA (2 maggio 2019) - Tensione in via Massarotti: a far scattare l’allarme, nel primo pomeriggio di oggi, la segnalazione di un uomo armato su un balcone. A fronte di quella comunicazione, ovviamente, la polizia si è mobilitata in forze. Gli agenti, una volta sul posto, hanno verificato uno scenario differente rispetto a quello descritto. Hanno trovato un 47enne che ha ammesso di essere salito sul balcone ma non per sparare a qualcuno e nemmeno con un fucile. Quella che aveva imbracciato era una carabina ad aria compressa, la cui vendita è consentita anche senza porto d’armi. «L’ho provata sparando un colpo in aria». È stato comunque denunciato per procurato allarme. E l’arma è stata sequestrata.

