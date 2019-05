Lite tra automobilisti, 56enne pestato finisce in ospedale

CREMONA (2 maggio 2019) - La violenza è esplosa poco dopo le 18,30 in via Del Macello: a quanto pare per una banale lite viabilistica, sembra innescata da una mancata precedenza, due automobilisti si sono prima insultati e poi affrontati a calci e pugni. Meglio: stando ai primi accertamenti e alle testimonianze raccolte, uno dei due avrebbe aggredito e pestato senza esclusione di colpi l’altro, un 56enne. In particolare, lo avrebbe sbattuto contro il cofano della sua macchina, procurandogli lesioni serie al volto e al capo. Ferite che hanno reso necessario l’intervento degli operatori del 118 e poi il trasporto all’ospedale del 56enne. Sta indagando la polizia.