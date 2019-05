Tragedia ad Alicante, muore nel sonno Beatrice Garavelli

CREMONA (3 maggio 2019) Da Alicante, in Spagna, dove lavorava, la tragica notizia è arrivata a Cremona, attraverso Facebook. La cremonese Beatrice (Bea) Garavelli, 39 anni, è morta nel sonno, due giorni fa. Era sposata con Olivier, belga, ed era mamma di due bambini: Matilda, 7 anni, e Marcel, 2 anni compiuti il 24 aprile scorso. Benché da anni si fosse trasferita in Spagna, Beatrice era molto conosciuta in città.

