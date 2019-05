Vandali si accaniscono sui giochi per i bambini

SAN BASSANO (3 maggio 2019) - Nuova devastazione all’area Due Ponti. E adesso il sindaco Cesira Bassanetti medita la chiusura notturna della struttura. Anche stavolta la furia dei vandali si è accanita sui giochi per i bambini. In particolare le altalene, la giostra e la trave. Non è la prima volta che il parco giochi adiacente al Serio Morto finisce nel mirino dei teppisti, e anche in questo caso a raccogliere i cocci è toccato ai volontari dell’Anai, provvidenziali poi nel mettere in sicurezza le attrazioni per evitare che qualche baby sambassanese potesse utilizzarle rischiando di farsi del male. La riparazione dei giochi verrà curata, come sempre, da alcuni artigiani del paese, nel frattempo i genitori chiedono a gran voce di eseguire i dovuti accertamenti per risalire all’identità dei vandali.

