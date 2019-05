Manifesti in galleria XXV Aprile, processo per tre del Kavarna

CREMONA (2 maggio 2019) - Era stato predisposto l’ordine di servizio: digos e nucleo informativo dei carabinieri hanno presidiato il palazzo di giustizia, dalle nove, in vista di un possibile picchetto dei militanti del centro sociale Kavarna con il loro capo, Andrea Giovanni Nino Tronco, 36 anni, a processo per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Sotto accusa, con il leader degli anarchici altri due militanti: Nadia Thairi e Raffaele Amerigo Leopardi. E, invece, non si sono visti né gli imputati né i loro supporter. Storia di manifesti incollati, la notte del 13 settembre del 2017, sotto la Galleria XXV Aprile. Manifesti sull’iniziativa ‘Tra poesia e rumore: due giorni di editoria anarchica e balli scatenati al Csa Kavarna’, in programma il 16 e il 17 settembre successivi al Cascinetto, il loro quartier generale. Il tutto ripreso da alcune telecamere.

