Inaugurata la Fonte Padus in piazzale Azzurri d'Italia

CREMONA (2 maggio 2019) - «Beviamo acqua pura, meno plastica in natura». È lo slogan rilanciato stamattina dai vertici di Padania Acque (il presidente Claudio Bodini e l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi), insieme al sindaco Gianluca Galimberti ed alla vice Maura Ruggeri, durante l’inaugurazione della nuova Fonte Padus in piazzale Azzurri d’Italia. La struttura - che ‘pesca’ acqua direttamente dall’acquedotto, la microfiltra e refrigera, rendendola disponibile gratuitamente (per ora) nelle due versioni naturale e gassata - sostituisce la vecchia Fonte Padus, attivata oltre vent’anni fa dietro al bocciodromo ed ormai obsoleta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO