I bikers ricordano Loris

CASALBUTTANO (3 maggio 2019) - Per un pomeriggio intero il rombo dei motori ha risuonato tra le via del paese per ricordare un amico che non c’è più: più di 150 bikers da tutta la provincia sono arrivati a Casalbuttano per onorare la memoria di Loris Ruggeri, il 16enne di San Vito travolto mortalmente un mese fa lungo la Quinzanese mentre si trovava in sella alla sua motocicletta [LEGGI]. Ed è proprio la comune passione per le due ruote che il primo maggio ha portato gli amici del 16enne ad organizzare un motoraduno in suo onore. Compagni di classe, coetanei, intere famiglie del territorio e bikers dal cremonese e dal bresciano: in tantissimi hanno voluto prendere parte al memorial che ha preso il via con ritrovo all’abitazione di San Vito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO