ROBECCO (3 maggio 2019) - Combattere l’Alzheimer grazie alle bambole. È l’innovativa terapia portata avanti dalla casa di riposo di Robecco per contrastare e rallentare gli effetti della demenza e permettere ai nonni di ritrovare gioia e momenti di lucidità. «I malati se ne prendono cura come se fossero bambini veri - spiega Silvia Ballarin, arteterapista ed educatrice nucleo Alzheimer della Rsa - e questo crea interazione e empatia. E i risvolti sono positivi: per esempio una ospite che prima camminava molto ed era più agitata, da quando accudisce la bambola trascorre più tempo seduta per coccolarla e cantarle canzoncine. È un metodo che viene utilizzato là dove le terapie farmacologiche non servono più». Ad oggi sono quattro le nonne del nucleo Alzheimer che beneficiano della terapia ma il progetto sta iniziando a coinvolgere anche altri ospiti con demenza.

