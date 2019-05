ATS Val Padana: come contenere il proliferare delle zanzare

CREMONA (2 maggio 2019) - Il dottor Alberto Tullio, tecnico esperto dell'ATS Val Padana, sarà il relatore dell’incontro pubblico sul contenimento delle zanzare che si terrà lunedì 6 maggio, alle 17,30, in Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio, 1). L’esperto affronterà diversi aspetti relativi all'argomento, quali le malattie trasmissibili dalle zanzare, i protocolli di intervento in caso di emergenza sanitaria, l'impegno collettivo tra pubblico e privato, le nuove norme sui biocidi per districarsi nella "jungla" della lotta biologica, la differenza tra zanzara tigre e quella comune.

L’incontro organizzato dal Comune di Cremona con ATS Val Padana sul tema "Stop Zanzare" è un momento di formazione per illustrare le pratiche di contenimento delle zanzare, rivolto ai cittadini, agli operatori, ai tecnici e a tutti coloro che sono interessati all'argomento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO