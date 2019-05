Il presidente Fontana: siamo orgogliosi del vostro esempio

MILANO (2 maggio 2019) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto ieri alla cerimonia di consegna delle 'Stelle al merito del lavoro' organizzata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In 'Sala Verdi' sono intervenuti anche il Prefetto di Milano e i rappresentanti delle Prefetture di tutte le province lombarde che hanno consegnato le onorificenze a 140 lavoratrici e lavoratori. Presenti anche esponenti del Comune di Milano e della Città Metropolitana.

Due gli insigniti cremonesi, entrambi dipendenti di una grande azienda multinazionale italiana con sede a Cremona: la Ocrim. Si tratta di Marco Galli e Fabio Vuoto.

"Noi lombardi siamo noti per la qualità del lavoro, per la dedizione all'attività che svolgiamo ogni giorno e con orgoglio - ha detto il presidente - coniugandole alla capacità di innovare e di cogliere spunti e tendenze che costituiscono lo sprone ad aggiornarsi dal punto di vista professionale". "Domani - ha ricordato il presidente - ricorrono i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, il genio che visse più di vent'anni in Lombardia dove ha lasciato alcuni dei segni più importanti del suo impegno: la grande eredità che custodiamo ancora oggi è la capacità di connettersi e interagire con il tessuto economico e sociale della nostra Lombardia, incontrando terreno fertile per sviluppare le sue idee". "Noi lombardi amiamo il lavoro - ha aggiunto il presidente ringraziando tutti coloro che ieri hanno ricevuto l'importante onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica - e siamo orgogliosi del vostro esempio di laboriosità. La sfida che siamo chiamati a raccogliere oggi con i vostri esempi è quella di saper cambiare, innovare costantemente e intervenire sulla formazione. Il nostro modello di politiche sociali è da tempo punto di riferimento a livello nazionale, sia per l'offerta formativa che per la capacità di creare occasioni di occupabilità". "Dateci una mano, anche con il vostro esempio - ha concluso il presidente - a far capire che l'autonomia è un passaggio decisivo, anche per il resto del Paese".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO