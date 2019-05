CASTELVETRO - Furto in tre abitazioni di via Bonomi nella giornata del primo maggio. Stando a quanto è stato possibile apprendere nel bottino sono finiti prevalentemente gioielli. Un quarto furto è stato tentato a Cortemaggiore. In tutti i casi le famiglie erano assenti e in un caso i cani dei proprietari erano spaventati, quindi si ipotizza siano stati malmenati dai ladri. Sembra che a disposizione dei carabinieri, che hanno già avviato le indagini, ci sia il numero di targa dell’auto a bordo della quale è fuggita la gang.

