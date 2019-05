Infortunio sul lavoro, non ce l'ha fatta l'operaio rimasto ferito

CAORSO (2 maggio 2019) - E' morto in ospedale a Parma Alessandro Zigliani, 50 anni di Soncino, ma ora residente a Torre Pallavicina (Bg), che ieri verso le 16.30 era stato colpito violentemente da un blocco di cemento in seguito ad un crollo. La ditta è l’impresa edile Cmg di Soncino. Erano rimasti feriti anche altri due uomini residenti nel Bergamasco, ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

