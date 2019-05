Incivili in azione, rifiuti abbandonati

CASTELVERDE (1 maggio 2019) - Rifiuti gettati in un fosso a bordo strada lungo via Fornace a Costa Sant’Abramo. Ancora una volta le rogge che si trovano fuori dal centro abitato vengono utilizzate dai soliti ignoti per gettare sacchi di immondizia che contengono rifiuti di ogni genere: indumenti, cartacce, scatolame e avanzi di cibo. Il primo cittadino Graziella Locci spiega «ancora una volta si registrano questi episodi sintomo di scarso rispetto dell’ambiente e senso civico. Faremo, come sempre, gli accertamenti del caso per capire chi possa essere stato l’autore dell’abbandono».

