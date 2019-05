Vergogna ex Frazzi, tra bivacchi e discariche cinema d'estate a rischio

CREMONA (1 maggio 2019) - «Speravo di poter festeggiare i 40 anni di cinema all’aperto. Invece mi sto chiedendo se abbia senso aprire l’Arena Giardino in un contesto di abbandono e di degrado come il Parco Tognazzi. Forse non ha senso continuare, così». È la sconsolata considerazione che Giorgio Brugnoli traccia alla vigilia dell’inaugurazione della stagione del cinema all’aperto, che quest’anno festeggerebbe, appunto, il quarantesimo. «La zona dell’ex fornace è transennata, messa in sicurezza dal Comune, per carità, ma pur sempre inagibile — spiega —. Tutt’intorno è incuria, il verde abbandonato, immondizia ovunque, basta vedere le panchine sulle quali bivacca chiunque. Il contesto, certo, non aiuta, anzi oserei dire che respinge eventuali visitatori e certo non invita a venire al cinema». Al grido di aiuto lanciato da Brugnoli ribatte Andrea Virgilio, assessore al patrimonio del Comune: «Le parti dell’ex fornace Frazzi messe in sicurezza non impediscono l’attività cinematografica — spiega —. La scelta è solo dell’esercente, le condizioni di sicurezza per l’attività ci sono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO