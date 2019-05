Castelvetro. Asilo, accuse al Comune: "Controlli carenti"

CASTELVETRO PIACENTINO (1 maggio 2019) - La minoranza accusa l’amministrazione di non avere effettuato adeguati controlli sui pasti serviti all’asilo e chiede l’attivazione di un comitato mensa. L’intossicazione alimentare che ha provocato malori a 45 bambini è stata nuovamente al centro delle discussioni politiche: lunedì sera in consiglio il sindaco Luca Quintavalla e il segretario comunale Elena Noviello hanno risposto all’interpellanza del gruppo di Paola Baroni. «I controlli spettano all’Ausl di Piacenza che decide quando e come effettuarli, senza preavvisi – ha spiegato il sindaco –. Il Comune ha la facoltà di svolgerne altri, non l’obbligo, ma in questi anni non abbiamo mai ritenuto di farlo per perché non abbiamo mai ricevuto alcun genere di lamentele né prescrizioni o osservazioni dall’Ausl. Inoltre controlli come questi richiederebbero costi, perché sarebbe necessario affidare incarichi esterni». Per Baroni una risposta insufficiente.

