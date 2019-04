Lgh, agli azionisti 12 milioni di euro

CREMONA (30 aprile 2019) - L’assemblea dei soci di Linea Group Holding (Lgh) ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. In evidenza risultati economici e finanziari in decisa crescita e il ritorno del gruppo all’utile per 6,1 milioni di euro. Il secondo esercizio interamente concluso sotto il segno della partnership A2A/Lgh conferma le tendenze già emerse nell’anno precedente, con risultati industriali, economici e finanziari fortemente positivi. Il Gruppo Lgh ha chiuso il 2018 con un fatturato consolidato di 556,5 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto al 2017, mentre il margine operativo lordo si presenta in crescita del 8,8%. Il bilancio d’esercizio della capogruppo Lgh S.p.A. al 31 dicembre 2018 presenta poi un utile pari a 13,119 milioni euro: distribuiti agli azionisti 12 milioni di euro.

L’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio ha visto la prima partecipazione del nuovo amministratore delegato di Lgh, Claudio Sanna, in carica dal 1 aprile. Laureato in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Milano e specializzatosi in Economia e Finanza presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi a Milano, Sanna ha ricoperto in precedenza la carica di Direttore Supply Chain Gruppo A2A.

