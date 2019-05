Crolla parte del cornicione, edificio messo in sicurezza

SORESINA (1 maggio 2019) - Crollano parti di cornicione di un palazzo e i detriti si abbattono sul marciapiedi, fortunatamente in quel momento libero da passanti. L’incidente si è verificato ieri mattina all’angolo tra via e vicolo dei Mille, a cinquanta metri dalla sede della Latteria. L’edificio, occupato da oltre una decina di famiglie (in prevalenza straniere), è stato immediatamente transennato dai vigili del fuoco di Crema e dalla polizia locale di Soresina, che ha provveduto anche a chiudere temporaneamente la strada, deviando il traffico, in modo da consentire ai pompieri di compiere le opportune verifiche sulla stabilità dell’immobile in tutta sicurezza. Proprio dagli accertamenti eseguiti ieri mattina, che dovranno essere completati nelle prossime ore dai funzionari dell’ufficio tecnico comunale, si avranno elementi più certi sulle condizioni del condominio, e si capirà se i residenti potranno restare nei rispettivi alloggi o se invece dovranno far fronte a un momentaneo trasloco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO