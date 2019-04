Caos treni, un'ora di ritardo da Cremona per Milano

CREMONA (30 aprile 2019) - Mattinata da incubo, l'ennesima di una serie ormai lunga e insopportabile, per i pendolari cremonesi della tratta ferroviaria Mantova-Cremona-Milano. A causa del guasto di due passaggi a livello, a Castellucchio e Bozzolo, il treno delle 7 e 32 per Milano Centrale ha subito ben un'ora di ritardo, come testimonia la fotografia scattata in stazione a Cremona da un lavoratore esasperato. Inevitabili le proteste e le polemiche nei confronti di Trenord e Rfi.

