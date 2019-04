Centrodestra family friendly. Culle vuote, ecco il piano per sostenere la famiglia

CREMONA (30 aprile 2019) - ‘Culle vuote: Cremona invecchia’ è il titolo del servizio del quotidiano La Provincia pubblicato ieri. Ed è a quel titolo e a quel servizio, «che ha il merito di mettere in evidenza uno dei problemi più urgenti di Cremona», che guarda il candidato sindaco del centrodestra, Carlo Malvezzi, nel lanciare una sorta di piano di valorizzazione della famiglia.

«Di fronte al quadro descritto, la politica non può e non deve restare indifferente — è la premessa di Malvezzi —. E per questo predisporremo un programma con misure concrete e con un obiettivo preciso: far diventare Cremona ‘amica della famiglia’. Con al centro la cultura della vita».

