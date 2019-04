Centrosinistra dog friendly, progetto per un palazzetto dedicato ai cani

CREMONA (30 aprile 2019) - Il piano, in fondo un po’ mascherato rispetto all’idea ben più strutturata intorno alla quale già si starebbe ragionando, compare nel programma di Gianluca Galimberti alla voce ‘cose da fare’. Si scrive: «La presenza tutelata ed educata dei cani in città è un tema che ci interessa particolarmente e su cui in questi anni abbiamo lavorato. Abbiamo incrementato le aree cani da 8 a 11. Vogliamo continuare in questa direzione realizzando altri spazi dedicati ai cani e ai loro padroni, recuperando spazi inutilizzati anche nelle periferie e realizzando altre aree cani. Con l’aiuto di privati, vogliamo verificare la possibilità di fare delle aree cani indoor sull’esempio di altre città».

