I candidati sindaco si sfidano a scuola

CREMONA (29 aprile 2019) - Inflessibili il giusto, con domande puntuali e con la voglia di capire programmi, idee dei candidati sindaci. Nell’aula magna del Manin i rappresentanti di istituto Francesco Gottardi, Jacopo Lupatelli, Andrea Casadei e Giorgia Balestreri hanno chiamato gli aspiranti al titolo di sindaco per un confronto in aula magna con gli studenti. Hanno partecipato al dibattito: Gianluca Galimberti (centrosinistra), Carlo Malvezzi (centrodestra), Ferruccio Giovetti (La cura per Cremona), Francesca Berardi (Cremona cambia musica), Alberto Madoglio (Alternanza Comunista) e Luca Nolli (Movimento 5 stelle).

