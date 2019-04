Sette milioni per irrigare al top la bassa Val d'Arda

CAORSO/MONTICELLI (30 aprile 2019) - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stanziato 7 milioni di euro per razionalizzare il sistema irriguo della Val d’Arda tramite la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento in località Ronchi, sul torrente Chiavenna, e l’efficientamento dell’impianto esistente a San Nazzaro di Monticelli. Ad annunciarlo è Fausto Zermani, presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza. Il finanziamento è stato firmato dal ministro Danilo Toninelli tramite il Piano straordinario infrastrutture idriche riguardante opere per invasi multiobiettivo e per il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili.

