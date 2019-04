Giovetti celebra le nozze della sua capolista

CREMONA (29 aprile 2019) - Prove tecniche di sindaco vien da dire, vedendolo fasciato nel tricolore. Sebbene di matrimoni civili ne abbia celebrati molti, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, quello che ha ‘benedetto’ sabato mattina nella sala rossa di palazzo del Comune, arriva in piena campagna elettorale. Il ‘celebrante’? Ferruccio Giovetti, 58 anni, il medico candidato con la lista 'La cura per Cremona'. Gli sposi? In lista con lui. Anzi, la sposa, Cristina Piersimoni, è capolista, lo sposo, Simone De Stefani, è il numero 13 su un totale di 32. Imprenditrice lei, imprenditore, lui, 43 e 48 anni, sono genitori di Giulia, 10 anni compiuti il giorno delle nozze di mamma e papà.

