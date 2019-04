Sulla Cremona-Fidenza vetri infranti e treni ko

CREMONA/CASTELVETRO (29 aprile 2019) - Sedici episodi di vandalismo in soli cinque mesi: finestrini e vetri delle porte di discesa in frantumi, rotti con sassate dall’esterno o presi a mazzate da gruppi di giovanissimi passeggeri durante la corsa. Succede sulla linea ferroviaria Cremona-Fidenza-Salsomaggiore che attraversa anche la Bassa Piacentina ed è utilizzata dagli studenti di Castelvetro e Villanova. La tratta è salita spesso alla ribalta delle cronache per i disservizi (ritardi e cancellazioni dei convogli) ma ora è al centro di un’ulteriore, seria, problematica. In cinque mesi almeno 16 episodi, con danni e carrozze chiuse. Indagini in corso. Trenitalia: «Rischio disagi per i pendolari di Cremona e della Bassa Piacentina».

