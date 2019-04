Il sì di Nicola e Salvatore contro i pregiudizi

PIZZIGHETTONE (28 aprile 2019) - Sono arrivati davanti alla Torre del Guado a bordo di un van California, accolti dagli applausi di parenti, amici e di tanti residenti che si sono fermati per un saluto e le congratulazioni di rito: la festa del 29enne Nicola Cardillo e del 25enne Salvatore Laratta, che ieri mattina si sono detti sì, è stata un po’ la festa di tutto il paese. E a spazzare via le barriere mentali e i pregiudizi sono stati in primis i genitori dei neo sposi, che hanno voluto lanciare un messaggio ben preciso: «I ragazzi non devono più vergognarsi della loro omosessualità e le famiglie devono amare e sostenere i propri figli sempre». E nonostante Pizzighettone sia un paese a trazione Lega, partito che ha appoggiato il discusso Congresso delle famiglie di Verona, ieri neppure le polemiche politiche hanno rovinato l’unione civile fra Nicola e Salvatore: è stata una festa davvero per tutti.

