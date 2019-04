Governo diviso ma senza rivali. L'opposizione? Resta Crozza...

*di MARCO BENCIVENGA

Non è uno spettacolo edificante quello che hanno offerto negli ultimi giorni, con punte di parossismo nelle ultime ore, Lega e Movimento 5 Stelle, i due partiti che dal primo giugno 2018 guidano il Paese e che, un po’ alla volta, stanno litigando praticamente su tutto, dalla manovra economica al 25 Aprile, dal caso Siri al decreto salva-Roma. Che prima o poi sarebbe finita così - a torte in faccia - lo avevano previsto in tanti, considerate le premesse (che non andrebbero mai dimenticate): uno dei due contraenti del fatidico «contratto di governo» aveva raccolto voti insieme ad alleati diversi (Forza Italia e FdI, nel campo del centrodestra), l’altro aveva fatto il pieno di consensi annunciando che non avrebbe mai stretto accordi o accettato compromessi con i partiti tradizionali in nome di una «diversità» al tempo innegabile ma oggi più difficile da rivendicare e da sostenere (cos’è rimasto degli originari mantra grillini, i «portavoce» che rifiutano la parola «onorevole», l’«uno vale uno», la costante consultazione della base attraverso la rete, la politica trasparente in diretta streaming? Poco, pochissimo, quasi niente...). Il problema è che al Paese un governo purchessia serviva e, indisponibile il Pd renziano a dialogare con i pentastellati, i numeri non consentivano alternative. O si accettava l’intesa fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio - turandosi il naso, come avrebbe commentato il caustico Indro Montanelli se fosse stato ancora vivo - o si tornava alle urne, con tutti i rischi del caso (esito elettorale identico, stallo bis, inevitabile «commissariamento» del Paese).

La situazione era talmente seria che il primo a turarsi il naso e a concedere il suo via libera fu lo stesso Silvio Berlusconi che oggi definisce l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte «un governo di dilettanti che porterà l’Italia alla bancarotta». Potenza del tempo, delle strategie di comunicazione e dei sondaggi. In realtà, che il contratto di governo fosse solo un matrimonio di interessi e non una corrispondenza di amorosi sensi si sapeva fin dall’inizio. A stupire, semmai, nei primi mesi di convivenza gialloverde era stata la capacità dei due vicepremier di trovare sempre il punto di equilibrio, di darsi sponda a vicenda, di dividersi al mattino e ritrovarsi uniti entro sera. Qualcuno sostiene che il vero segreto della strana coppia era la capacità di spartirsi i provvedimenti bandiera: il reddito di cittadinanza a me, lo stop ai barconi a te, quota 100 di qua, la legittima difesa di là. I problemi sono iniziati quando trovare il punto di equilibrio è diventato impossibile: da una parte quando Salvini ha capito che il Nord (suo primario bacino elettorale) dopo aver subìto obtorto collo le misure assistenzialistiche a favore del Sud gli avrebbe voltato le spalle se lui avesse accettato il blocco delle grandi opere e la posizione ostinatamente No Tav dei cinquestelle; sull’altro fronte quando Di Maio, ormai persa la verginità politica, ha dovuto ingoiare qualche rospo (quasi tutto lo stagno, in realtà) rimangiandosi le promesse fatte ai suoi sostenitori su Tap, Ilva di Taranto, lotta alla corruzione, abolizione della povertà, ecc... Non bastasse, il giovane leader del M5s ha visto sgretolarsi drasticamente il tesoretto di voti del 2018 nei test elettorali di Abruzzo, Basilicata e Piemonte, è stato lasciato solo dai principali compagni di cordata (Beppe Grillo prima, Alessandro Di Battista poi) e ha dovuto prendere atto del parziale flop del provvedimento più atteso, la madre di tutte le battaglie pentastellate: il reddito di cittadinanza. Solo 900 mila domande presentate - un quarto delle quali respinte! - contro le 5 milioni previste; solo 520 euro al mese - in 61 mila casi addirittura meno di 100 euro - anziché 780 come promesso l’importo medio per ogni famiglia. Ed è ancora tutta da costruire la seconda fase della tanto sbandierata rivoluzione sociale, il sistema dei Centri per l’impiego che dovrebbe offrire a ogni avente diritto ben tre offerte di lavoro (irrinunciabili, pena la revoca del sussidio). In un simile clima l’avvicinarsi del doppio appuntamento elettorale del 26 maggio - Europee e Amministrative - getta intere autocisterne di benzina sul fuoco della scena politica (a proposito: ma che fine ha fatto la promessa salviniana di abolire le accise sui carburanti che paghiamo da cinquant’anni con la scusa di finanziare la ricostruzione dopo il crollo della diga del Vajont nel 1963, l’alluvione di Firenze nel 1966 e i terremoti in Belice nel 1969, in Friuli nel 1976 e in Irpinia nel 1980? Sparita! Con la benzina verde ormai oltre la soglia dei due euro al litro nei distributori autostradali...). Ci fosse un’opposizione in Italia, avrebbe vita facile ad attaccare il governo in carica. Ma il Pd sta messo peggio di tutti - senza una leadership forte, senza una strategia, senza un’identità - e Forza Italia è un «brand in crisi», come ha ammesso poche sere fa un suo autorevole esponente, l’eurodeputato cremonese Massimiliano Salini, presentando al Filo il suo ultimo libro-manifesto «L’Europa incompiuta». Così, l’asse Lega-M5s - per quanto precario, litigioso e pieno di contraddizioni - continua felicemente a giocare il doppio ruolo «di lotta e di governo» e ad essere premiato dai sondaggi. E l’unica voce controvento rimasta sembra essere quella acuta e tagliente di Maurizio Crozza, il re delle imitazioni che, nell’ultima puntata del suo programma, ha fotografato con uno scatto eccezionale lo stato della nazione: «Salvini e Di Maio hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. Come due adolescenti che prima si innamorano, poi si lasciano e si fanno i dispetti». Ma sì: facciamoci una risata. Che importa se intanto il Paese va a rotoli...

*direttore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema

