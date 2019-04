Toninelli in città per Nolli: «Luca è un uomo di grande coraggio»

CREMONA (27 aprile 2019) - Oggi pomeriggio Luca Nolli, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ha ribadito i punti chiave di un programma che ha i propri capisaldi nella tutela dell’ambiente, della salute e nel rilancio del centro storico. Nella sala delle Cariatidi di Palazzo Cattaneo, l’aspirante primo cittadino grillino ha incontrato sostenitori e comuni cittadini affiancato da alcuni esponenti di primo piano del Movimento, tra cui la senatrice Alessandra Maiorino, l’eurodeputata Eleonora Evi e il consigliere regionale lombardo Dario Violi. E, soprattutto, il ministro Danilo Toninelli: «Luca è un uomo di grande coraggio, che ha scelto di mettersi in gioco in una città importante e complicata come Cremona».

[GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVISTA A TONINELLI]

