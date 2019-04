Con Le Invasioni Botaniche primavera d'arte e di musica

CREMONA (27 aprile 2019) - Un giardino diffuso, un trionfo di colori, ma soprattutto una città bellissima, viva, allegra, festosa. Oggi Cremona ha mostrato il suo volto migliore, rispondendo con entusiasmo e grande partecipazione alle ‘Invasioni botaniche’, organizzate da PubliA, Confcommercio, le Botteghe del centro e Sgp. Da corso Garibaldi a piazza Roma una marea di gente si è fatta sedurre dai mille colori della primavera, dalle mille forme di fiori e piante, dalla creatività di artisti che hanno riletto gli spazi con essenze arboree, trasformandoli in giardini inattesi. E per estensione di senso le ‘Invasioni botaniche’, mai come in questa edizione, hanno scelto le molteplici vie della creatività sposando l’arte in installazione e collaborando con l’Esa, il convegno internazionale di insegnanti di strumento ad arco, per caratterizzare le iniziative dal punto di vista musicale.

[GUARDA IL VIDEO]

