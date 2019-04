Sigillato il garage dormitorio, straniero sparito

CREMONA (28 aprile 2019) - Il garage di via Lungastretta non è più la casa dello straniero che lì, nell’ala ovest del palazzo pignorato dal tribunale, viveva da oltre due mesi. Per ragioni di sicurezza, con un intervento gestito «prima di tutto a tutela della persona», il Comune ha deciso di sgomberare prima e di chiudere poi quel box. Quello e quelli di fianco. Ingresso con rete davanti, dall’altro giorno. E sono tate recintate anche tutte le altre aree potenzialmente accessibili dell’edificio — in alcune sue porzioni pericolante e a rischio crollo — all’angolo con via Giordano. Operazione eseguita da operatori dell’ente con la polizia locale al fianco. Resta da risolvere la situazione dell’immigrato, che dall’esecuzione dei lavori è di fatto sparito: non si sa più dove sia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO