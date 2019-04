Rinvenuti oggetti rubati a Castelvetro

CASTELVETRO/MONTICELLI (27 aprile 2019) - A Castelvetro sono stati rinvenuti oggetti che sono probabilmente proventi di recenti furti in abitazione nella zona. Sono a disposizione in caserma a Monticelli per il riconoscimento. Ritrovato anche il registratore di cassa rubato qualche notte fa in un market alimentare del paese.

