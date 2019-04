Turismo, è botta e risposta

CREMONA (27 aprile 2019) - Non si spegne il confronto anche spigoloso sul turismo. Ad offrire un nuovo spunto di riflessione ad un dibattito che vede il centrosinistra convinto di aver aumentato in modo significativo l’attrattività di Cremona durante il mandato di Gianluca Galimberti e il centrodestra che, al contrario, ritiene non si sia fatto abbastanza e non si siano ottenuti risultati adeguati alle potenzialità, è Maria Vittoria Ceraso, consigliere di minoranza uscente e capolista della civica che sostiene Malvezzi. La sua è, in partenza, una replica a Fare Nuova la Città. «Siccome oltre a recarmi in piazza del Comune a vedere i gruppi di turisti mi piace anche dare un occhio ai dati statistici, non mi sembra che dagli stessi questa amministrazione possa vantare un grande successo, almeno nei termini rappresentati da Fare Nuova la Città».

Conclusione: «Fossi in Fare Nuova la Città, per sostenere la campagna elettorale di Galimberti lascerei perdere i dati relativi a cultura e turismo anche se concordo pienamente sull’affermazione finale: più turismo a Cremona si può, certamente non votando questa amministrazione».

