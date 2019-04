Zingaretti in città il 4 maggio per Galimberti

CREMONA (27 aprile 2019) - A meno di trenta giorni dalle elezioni comunali del 26 maggio, inizia la parata di big per il Partito Democratico: il primo e più atteso ad incontrare i cittadini cremonesi sarà il neo segretario dem Nicola Zingaretti. Uscito vittorioso dalle primarie del mese scorso, si è occupato di riorganizzare le fila del Pd (di cui manca ancora solamente la segreteria), prima di dedicarsi alla composizione della lista delle Europee (di cui sono stati presentati i candidati solo qualche giorno fa) ed ora si appresta a percorrere in lungo e in largo la penisola per sostenere i candidati sindaci nel rush finale pre elezioni. Appuntamento sabato 4 maggio alle ore 17 presso la pagoda di piazza Roma dove Zingaretti affiancherà il candidato sindaco Gianluca Galimberti nell’incontro con i cittadini. Presenti tutti i maggiori esponenti del Pd cremonese, a disposizione dei cittadini per richieste, domande e chiarimenti in vista dell’appuntamento alle urne di fine maggio.

