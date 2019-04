Elezioni amministrative, recepite 15 liste

CREMONA (27 aprile 2019) - Le liste a sostegno degli aspiranti sindaco dovevano essere presentate entro le 12 di oggi. Dall'Ufficio elettorale ne sono state recepite e accettate 15. Ora spetta alla commissione esprimersi e valutarle nello specifico. Domani se ne conoscerà l'esito.

Ricordiamo che si voterà domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 nelle 71 sezioni elettorali stabilite in città in contemporanea con le elezioni per il Parlamento europeo. Per le amministrative l’eventuale turno di ballottaggio è fissato a domenica 9 giugno. Per votare è necessaria la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

