Lite in famiglia: resiste ai poliziotti che intervengono

CREMONA (27 aprile 2019) - Questa notte la squadra volante è dovuta intervenire per sedare una lite in famiglia. Un uomo, classe 1958, in uno stato psicofisico alterato a causa dell'abuso di alcol, ha reagito in maniera scomposta all'arrivo degli agenti ed è stato denunciato per "resistenza a pubblico ufficiale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO