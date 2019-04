Le Invasioni Botaniche: taglio del nastro con il sole

CREMONA (27 aprile 2019) - Taglio del nastro con il sole sul fine settimana più verde e floreale dell’anno. Oggi e domani, nel centro della città, tornano ‘Le Invasioni botaniche’. Due giorni tra piante, fiori, musica e spettacoli, ma anche complementi per il giardinaggio e arredi esterni, organizzati da Confcommercio, Botteghe del Centro, Sgp Eventi e PubliA, con main sponsor il Cremona Po. Piante e fiori, verde e colori, tutt’intorno: lungo un percorso che sarà anche cornice suggestiva fra la Pagoda dei giardini pubblici di piazza Roma, destinata a diventare una giungla musicale nell’allestimento di Linea Giardino, sino a palazzo Calciati, che gli specialisti di Idea Verde Maschi e il paesaggista Giovanni Ricca faranno diventare uno straordinario spettacolo di Linee Verdi. Ancora: all’incrocio tra corso Garibaldi e corso Campi ci saranno le sculture ‘Dialoghi’ di Paolo Mezzadri e in piazza Roma, curata da Flower Farm Cascina Brontola, l’installazione dal titolo ‘Il Ritmo delle Stagioni. Non solo corsi e piazze, trasformate in giardini. Anche i palazzi e i negozi: presso lo studio di architettura Fasarchitetti sarà presentata la nuova collezione di Officinando e presso la boutique Francesca Chic Brunello Cucinelli ecco una Tavola Musicale. In via Guarneri del Gesù Manfredini Fiori allestirà con il verde i maggiolini del gruppo Maggiolini Cremona e bandiere di stoffa fiorita vestiranno via Solferino e via Mercatello.

