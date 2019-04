"Sede delle zecche", cartello offensivo alla sede dell'Anpi

CREMONA (27 aprile 2019) - Questa mattina presso la sede dell'Anpi provinciale in via del Foppone è stato fotografato il cartello offensivo attaccato nella notte: "Sede delle zecche".

“Piena solidarietà all’Anpi per il vile e codardo gesto che è stato commesso nella notte, a conferma che chi mette in atto queste azioni non ha il coraggio di farlo alla luce del sole. Siamo fiduciosi che le forze dell’ordine sapranno indagare su un gesto così stupido e vile”. Così Vittore Soldo, segretario provinciale Partito Democratico.

