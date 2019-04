Le Invasioni Botaniche partono con la magica notte gitana

CREMONA (26 aprile 2019) - Tutto pronto per il fine settimana più verde e floreale dell’anno. Domani e domenica, nel centro della città, tornano Le Invasioni Botaniche. E come da tradizione, l'evento ha avuto un'anteprima magica e suggestiva all’insegna della solidarietà. Questa sera a cascina Lago Scuro la cena di gala dal titolo ‘Gipsy music and flowers’. I fondi andranno a favore dell’associazione Aima, Associazione italiana malattia di Alzheimer. Tra i presenti l’assessore Barbara Manfredini, il presidente dell’Ascom Vittorio Principe, il direttore de La Provincia, Marco Bencivenga.

La 'due giorni' tra piante, fiori, musica e spettacoli sta scaldando i motori. Le Invasioni Botaniche sono organizzate da Confcommercio, Botteghe del Centro, Sgp Eventi e PubliA, con main sponsor il Cremona Po. Piante e fiori, verde e colori, tutt’intorno: lungo un percorso che sarà anche cornice suggestiva fra la Pagoda dei giardini pubblici di piazza Roma, destinata a diventare una giungla musicale nell’allestimento di Linea Giardino, sino a palazzo Calciati, che gli specialisti di Idea Verde Maschi e il paesaggista Giovanni Ricca faranno diventare uno straordinario spettacolo di Linee Verdi. Ancora: all’incrocio tra corso Garibaldi e corso Campi ci saranno le sculture ‘Dialoghi’ di Paolo Mezzadri e in piazza Roma, curata da Flower Farm Cascina Brontola, l’installazione dal titolo ‘Il Ritmo delle Stagioni. Non solo corsi e piazze, trasformate in giardini, ma anche palazzi e negozi. Non resta che immergersi in questo spettacolo di colori, profumi e note.

