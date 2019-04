Per i furbetti della strada una telecamera al semaforo

SORESINA (27 aprile 2019) - Una telecamera per punire i furbetti del semaforo. Oltre al dispositivo già presente, e perennemente attivo, all’incrocio di via Carso, in città ne arriverà un altro. Più moderno e ancora più efficiente. Dove? Al crocevia per la stazione, all’angolo tra via Matteotti e via IV Novembre. Teatro, così risulta alla polizia locale, di continue e ripetute infrazioni. Stando alle segnalazioni comunicate dai cittadini, e ai sopralluoghi dei vigili, almeno quattro veicoli al giorno transitano col rosso. E si parla indifferentemente di auto, camion e biciclette. «I numeri possono sembrare bassi – spiega il comandante Giovanni Tirelli – ma in realtà costituiscono un pericolo reale e quotidiano: anche un solo attraversamento col rosso può essere pagato a caro prezzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO