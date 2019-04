FierAgrumello, sabato primo giorno di apertura

GRUMELLO CREMONESE (26 aprile 2019) - Domani il primo giorno di apertura di FierAgrumello che vanta oltre 100 stand, con tutti i settori rappresentati. Agricoltura in testa. Tra gli stand in fiera si potranno infatti incontrare tutti i settori merceologici, con l’enogastronomia tipica regionale con mercatini dedicati ed espositori provenienti da tutt'Italia. Durante la giornata sono diversi gli appuntamenti e gli eventi collaterali. Anche quest’anno non manca la presenza degli animali a FierAgrumello.

Nella sala conferenze di Cascina Castello si terrà il convegno ‘Uso consapevole dell’antibiotico’ organizzato dal Dipartimento di prevenzione veterinaria Ats Valpadana Cremona. Il PalaGrumello, poi, si trasformerà in una grande sala di ballo liscio con la cantante Francesca Mazzuccato accompagnata dall’orchestra Roberta Band di Daniele Marcomini. Domenica si replica.

