Crollo in una casa Aler, anziana evacuata

CASTELVERDE (27 aprile 2019) - Cede il soffitto di un alloggio sfitto posto al piano terra, gestito dall’Aler in via Vittorio Veneto a Costa Sant’Abramo. Dopo il sopralluogo di ieri anche l’abitazione sovrastante dove risiede una donna di 70 anni è stata dichiarato inagibile e l’anziana si è trasferita a casa della figlia. Ma i residenti della palazzina lamentano la pericolosità dello stabile. «Qui c’è muffa e umidità ovunque, non ci sentiamo al sicuro». Sul posto sono arrivati i pompieri, il sindaco Graziella Locci, l’assessore Nicoletta Domaneschi e alcuni rappresentanti dell’impresa edile. «Si tratta di un appartamento appena ristrutturato» ha spiegato il primo cittadino.

