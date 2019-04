Al via la 44^ Fiera Regionale Agricola di Primavera

GRUMELLO (26 aprile 2019) - Ieri sera tavole imbandite e specialità locali per la tradizionale Serata Enogastronomica. Domani il grande evento con l'apertura della 44esima Fiera Regionale Agricola di Primavera di Grumello Cremonese che sarà protagonista al Mulinello per l'intero weekend, con stand, mostre ed eventi aperti non stop per due giorni dalle 9 alle 20 nella storica location del Mulinello di piazzale Leonardo da Vinci (Polo scolastico-Impianti sportivi). Domani il primo giorno di apertura di FierAgrumello che vanta oltre 100 stand, con tutti i settori rappresentati. Agricoltura in testa con macchine ed attrezzature agricole ma non solo. Tra gli stand in fiera si potranno infatti incontrare tutti i settori merceologici, con commercio ed artigianato, dall'abbigliamento alla bigiotteria, dal benessere ai prodotti per la casa e il giardino, non senza dimenticare l'enogastronomia tipica regionale con mercatini dedicati ed espositori provenienti dall'intero Stivale. Sempre a tema gastronomico, gli stand dello Street Food in Fiera per uno snack o la pausa pranzo all'insegna di prodotti tipici regionali di filiera corta e con materie prime di qualità. Durante la giornata sono diversi gli appuntamenti e gli eventi collaterali. Anche quest'anno sono molti gli animali a FierAgrumello. Tra questi, tenerissimi coniglietti, tartarughe e testuggini di varie provenienze e dimensioni, gli affascinanti Cavalli arabi, pony e asini con la possibilità per tutti i bambini e i ragazzi di cimentarsi nel Battesimo della sella e gli immancabili ed insostituibili cani che daranno prova delle loro abilità anche nella ricerca e salvataggio di persone e durante le calamità nelle esibizioni cinofile. Da non dimenticare le mostre d'arte e la mostra di Modellismo agricolo del locale gruppo grumellese. La prima giornata di apertura della rassegna espositiva si conclude con un doppio appuntamento. Alla Sala conferenze di Cascina Castello il convegno 'Uso consapevole dell'antibiotico' organizzato dal Dipartimento di prevenzione veterinaria Ats Valpadana Cremona. Al PalaGrumello (palestra area espositiva) che si trasformerà in una grande sala da ballo per la serata di ballo liscio in compagnia della cantante Francesca Mazzuccato accompagnata dall'Orchestra Roberta Band di Daniele Marcomini (ingresso €. 6,00). Domenica 28 Aprile si replica. La giornata festiva si apre alle 9.00 a Villa Affaitati con il convegno organizzato da Coldiretti Cremona 'Riflessioni Agricole ad Alta Voce'. L'evento clou, la mattinata dell'ufficialità per la presentazione di FierAgrumello e il taglio del nastro dell'edizione numero 44 alla presenza delle autorità civili e militari locali, provinciali e regionali e l'assegnazione del 40° Premio Agrumello. Il tutto alla presenza della madrina 2019 di FierAgrumello, Gloria Pezzaioli e sulle note del Corpo Bandistico 'G. Verdi' di Castelleone che quest'anno sarà la colonna sonora della mattinata inaugurale. Questi gli assegnatari: Antico Acetificio Galletti (Azienda produttrice di aceto di vino da cinque generazioni, di San Daniele Po). Ernesto Folli (titolare dell'azienda agricola Palazzetto di Zanengo di Grumello, azienda storica che segue il modello della tradizionale azienda zootecnica di pianura ad indirizzo cerealicolo). Ettore Prandini (presidente nazionale Coldiretti, lombardo, alla guida di un'azienda zootecnica di bovini da latte e di una impresa vitivinicola con produzione di Lugana. Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia e nel 2012 è al vertice di Coldiretti Lombardia; dal novembre 2018 è presidente nazionale Coldiretti) . Poi il via ad un'altra intensa giornata di Fiera, per la quale è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Una domenica di FierAgrumello densa di iniziative ed appuntamenti tra cui anche il tradizionale ed immancabile Mercato Domenicale degli Ambulanti Cremonesi per FierAgrumello. Fiera ed eventi, tutti come sempre ad ingresso gratuito.

PROGRAMMA FIERAGRUMELLO 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO