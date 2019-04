Sotto il treno al passaggio a livello, muore 65enne

CREMONA (26 aprile 2019) - E' un uomo di circa 65 anni ad essere stato investito da un treno nella prima mattina al passaggio a livello che si trova all'incrocio tra via Brescia e via Rosario. Il traffico ferroviario è stato immediatamente bloccato per permettere i rilievi da parte della polizia, ancora in corso. La zona è stata chiusa e nessuno si può avvicinare. L'ipotesi più probabile è quella di un suicidio.

