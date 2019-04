Investimento a un passaggio a livello, treni nel caos

CREMONA (26 aprile 2019) - A causa di un investimento di una persona a un passaggio a livello a Cremona è interrotta da stamane all'alba la circolazione dei treni della linea ferroviaria che collega il capoluogo provinciale con Crema e Treviglio. Molti convogli, compresi alcuni diretti per Milano (regionali senza cambio a Treviglio) sono stati cancellati, per consentire il lavoro di indagine da parte dell'autorità giudiziaria. Trenord ha sospeso la circolazione tra le stazioni di Cremona e Olmeneta. E' stato istituito un servizio di bus sostitutivi che partono da Cremona e effettuano fermate in tutti i paesi della linea ferroviaria.

Il traffico ferroviario è tornato regolare a partire dalle ore 9 e 55. Questa la nota diramata da Rfi: "È ripreso alle 9.55 il traffico ferroviario fra Cremona e Olmeneta (linee Cremona–Treviglio/Brescia), sospeso dalle 6.30 per l’investimento di una persona. Nel corso dell’interruzione sette treni sono stati cancellati e otto limitati nel percorso. Dodici convogli hanno registrato ritardi fino a 35 minuti."

Secondo le prime informazioni, una persona è stata trovata morta nei pressi di un passaggio a livello di Cremona nella tratta verso Brescia. Il traffico ferroviario è stato immediatamente sospeso.

