Sport, inaugurato il maxi centro comunale

CAORSO (26 aprile 2019) - Dopo 10 anni di attesa e innumerevoli polemiche, ieri mattina il sindaco Roberta Battaglia ha tagliato il nastro del nuovo centro sportivo: una struttura che ha preso il posto di quella precedente, in via Fermi, e che per la prima volta nella storia caorsana comprende anche tre piscine. Due coperte, che potranno essere scoperte in estate grazie ad uno speciale tetto scorrevole, e una solo esterna con scivoli, che però deve ancora essere ultimata. Per la struttura polivalente investimento da 4,8 milioni.

