Tentato raggiro a un'anziana sventato dal nipote

ROBECCO (25 aprile 2019) - Una 80enne esce per recuperare la posta, due giovani notano che l’anziana indossa una collana d’oro e con un pretesto si avvicinano a lei. Ma il raggiro fallisce grazie al tempestivo intervento del nipote: all’arrivo del 52enne i due iniziano a correre prima di salire a bordo di un’Audi grigia e darsi alla fuga. L’episodio, subito segnalato ai carabinieri, si è verificato nei giorni scorsi in via Cavour.

