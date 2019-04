L'Europa incompiuta, Salini: «Ma per l’Italia è una necessità»

CREMONA (25 aprile 2019) - La necessità di riscoprire «l’origine greco-latina-cristiana della comunità dei popoli europei».

Il futuro del centrodestra «tradito in Italia, ma ancora forte nell’Europarlamento».

L’oppressione della burocrazia «che non si fida della libertà delle persone».

E il pensiero al ‘padre putativo’ Roberto Formigoni: «Vederlo in carcere mi distrugge, ma questo Paese ha rinunciato al dibattito: denigra l’avversario senza valutare i risultati del metodo politico».

C’è stato tutto questo e molto altro nei ragionamenti di Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, uscente e ricandidato, che incalzato dalle domande del direttore del quotidiano La Provincia, Marco Bencivenga, ieri sera ha presentato al pubblico della Società Filodrammatica Cremonese le riflessioni contenute nel libro ‘L’Europa incompiuta’ (Itaca, 152 pagine), scritto a quattro mani con l’ex eurodeputato Mario Mauro.

