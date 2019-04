Mancata precedenza, due incidenti: nessun ferito

CREMONA (24 aprile 2019) - C'è una mancata precedenza alla base di due incidenti che si sono verificati oggi a Cremona. In entrambi i casi, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Il primo episodio è avvenuto alle 16.35 all'uscita del centro commerciale CremonaP. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, un 32enne al volante di una Ford Focus, proveniente dall'area di parcheggio dell'ipermercato, si è immesso su via Sesto senza rendersi conto dell'arrivo di una Nissan Qashqai guidata da un 64enne che viaggiava verso la periferia. Veicoli leggermente danneggiati.

Poco più tardi, alle 17.10, gli agenti del comando di piazza Libertà sono stati di nuovo impegnati in zona Po. Alle 17.10, una 24enne su una Daihatsu Cuore, in arrivo da via Arenili, lato di via Vittori, si è immessa su via Fulcheria omettendo la precedenza. In quel momento, arrivava un 37enne con una Opel Corsa. Inevitabile l'impatto che ha provocato lievi danni alle auto.

