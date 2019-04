La seconda vita di Alessandro, portiere della squadra amputati del Vicenza

CASTELVERDE (25 aprile 2019) - «La mia vita è cambiata all’1.52 della notte tra il 16 e il 17 novembre del 2016. Non ho detto che è cambiata in peggio, solo che è cambiata». Alessandro Cenicola, 23 anni di Livrasco, è un altro esempio di coraggio, forza e amore per lo sport. Perché nella data che ha citato ha avuto un incidente stradale che gli ha portato via il braccio destro. Lui al tempo era centrocampista del Castelverde Juniores con qualche panchina in prima squadra, a distanza di tre anni sabato farà il suo esordio come portiere nel Vicenza nel campionato amputati. «E l’emozione e la tensione sono le stesse di prima».

